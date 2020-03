Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Container und Fahrzeug aufgebrochen

Nordhausen (ots)

In der vergangenen Nacht hatten es Unbekannte auf einen Container und ein Fahrzeug in der Halleschen Straße abgesehen. Der oder die Täter öffneten den Container auf der Rückseite eines Baumarktes gewaltsam. Gestohlen wurde dort nichts. Zudem brachen sie in ein abgestelltes Fahrzeug ein, das ebenfalls in der Nähe des Baumarktes abgestellt war. Daraus entwendeten sie ein Handrührgerät im Wert von ca. 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell