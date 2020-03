Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Rauch in Obdachlosenunterkunft

Mühlhausen (ots)

Eine starke Rauchentwicklung in der Obdachlosenunterkunft in der Wendewehrstraße führte am Dienstagabend, kurz vor 22 Uhr, zu einem Polizei- und Feuerwehreinsatz. Bereits kurze Zeit später verschafften sich die Kameraden der Feuerwehr Zutritt in das Gebäude. Schnell konnte Entwarnung gegeben werden. Ein offenes Feuer gab es nicht. Eine Fehlfunktion des Schlotes war vermutlich für die Rauchentwicklung ursächlich. Die Bewohner blieben allesamt unverletzt.

