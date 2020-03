Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsgeschehen

Eichsfeld (ots)

Am Dienstag, 03.03.2020, 07:15 Uhr, kam es zwischen Kreuzebra (Ortsausgang) und Geisleden, L1005, zu einem Verkehrsunfall ohne Personenschaden. Die Fahrerin eines Opel Agila missachtete aus einer Nebenstraße kommend, die Vorfahrt des auf der L1005 fahrenden VW Golf. An beiden Pkw entstand Sachschaden.

Ein weiterer Verkehrsunfall ereignete sich am Dienstag, 03.03.2020, um 06:55 Uhr, im Kreisel der L1005 (Ausfahrt aus Ri. Arenshausen). Der Fahrer eines Opel Mokka befuhr die L1005 aus Richtung Siemerode kommend in Richtung Heiligenstadt. Im Kreisverkehr nahm ihm der Fahrer eines Lkw MAN aus Richtung Arenshausen kommend die Vorfahrt. Es kam zum Unfall. Beide Pkw-Insassen wurden dadurch leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

