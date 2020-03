Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fernseher und Werkzeuge aus Gartenlaube gestohlen

Bad Tennstedt (ots)

Am Sonntag meldete ein Zeuge einen Einbruch in der Gartenanlage Goldland in der Straße Am Schwimmbad. Der oder die Unbekannten erbeuteten aus einer Gartenlaube einen Flachbildfernseher. Aus dem angrenzenden Schuppen nahmen sie einen Rasentrimmer, einen Akkuschrauber und weitere Werkzeuge mit. Zeugen, die den Einbruch bemerkt haben oder Angaben zu dem oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 zu melden.

