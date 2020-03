Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unbekannte werfen Balkontür ein

Nordhausen (ots)

Ein Zeuge bemerkte am Sonntagnachmittag, gegen 14.50 Uhr, dass Unbekannte die Balkontür eines Mehrfamilienhauses in der Justus-Jonas-Straße beschädigt hatten. Der oder die Täter warfen die Scheibe mit einem Stein ein und verursachten einen Schaden von ca. 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

