Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vandalen machen sich an Baustellenampel zu schaffen

Berlingerode, Eichsfeldkreis (ots)

Am frühen Sonntagmorgen teilten mehrere Fahrzeugführer der Polizei in Heiligenstadt mit, dass die Ampelanlage der Baustelle am Roten Berg in Höhe der Windparkanlage bei Berlingerode nicht mehr funktioniere. Eine Überprüfung ergab, dass man die Anlage mutwillig kaputt schlug und in den Graben trat. Erst nach mehreren Stunden konnte die Ampelanlage durch einen zuständigen Techniker wieder in Betrieb genommen werden. Gegen den oder die Täter wird nun wegen Gemeinschädlicher Sachbeschädigung ermittelt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Polizeiinspektion Eichsfeld

Telefon: 03606 6510

E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell