Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrzeugführer standen unter Einfluss von berauschenden Mitteln

Nordhausen (ots)

In den Morgenstunden des 01.03.2020 führten die Beamten des Inspektionsdienst Nordhausen im Stadtgebiet von Nordhausen Verkehrskontrollen durch. In diesem Zusammenhang wurden in der Zeit zwischen 06:00 Uhr und 09:30 Uhr drei Fahrzeugführer/in festgestellt, welche ein Kraftfahrzeug im Straßenverkehr führten, obwohl sie unter der Wirkung berauschender Mittel standen. Um 06:30 wurde ein 32-jähriger Opelfahrer in der Kasseler Landstraße kontrolliert. Gegen 07:05 Uhr stellte eine weitere Streifenbesatzung einen 31-jährigen Seatfahrer ebenfalls in der Kasseler Landstraße fest. Durchgeführte Drogenvortests verliefen in beiden Fällen positiv. Ein weitere Feststellung hatten die Beamten um 08:15 Uhr in der Freiherr-vom-Stein Straße. Dort kontrollierten die Beamten eine 22-jährige Fahrzeugführerin. Auch bei ihr schlug der Drogenvortest positiv an. In allen Fällen wurde eine Blutentnahme angeordnet und im Südharz-Klinikum durchgeführt. Nach Untersagung der Weiterfahrt wurden alle Personen aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

