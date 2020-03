Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Alkoholisierter Rentner hält Rettungskräfte und Polizei auf Trapp

Bad Langensalza (ots)

Am Abend des 28.02.2020 kam es aufgrund eines stark alkoholisierten 64jährigen Mannes zu mehreren Polizeieinsätzen in Bad Langensalza. Nachdem er zunächst aus einem Café verwiesen werden musste, da er dort andere Gäste anpöbelte, gab er später in der Innenstadt vor gesundheitliche Probleme zu haben. Der herbei gerufene Krankenwagen verbrachte den Mann anschließend in die Notaufnahme des Hufelandklinikums. Damit war der 64 Jährige allerdings nicht einverstanden, da er erwartet hatte nach Hause gebracht zu werden. Aufgrund dessen fing dieser im Krankenwagen an zu randalieren. Nachdem er durch die Polizei des Hauses verwiesen wurde, kam er kurze Zeit später zurück und störte erneut den Klinikbetrieb. Anschließend begab er sich in ein nahe gelegenes Restaurant um auch dort die Gäste zu belästigen. Die erneut hinzu gerufenen Polizeibeamten nahmen den Mann daraufhin in Gewahrsam, wo dieser seinen Rausch und damit verbundenen Aggressionen ausschlafen konnte.

