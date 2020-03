Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfallflucht/ Zeugen gesucht

Bad Langensalza (ots)

Die Ehefrau eines 44jährigen Mannes stellte ihren Peugeot am 27.02.2020 gegen 16:00Uhr auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße in Bad Langensalza ab. Als diese am Freitag zum Fahrzeug kam, stellte sie Beschädigungen an der Motorhaube fest. Aufgrund der Spurenlage ist davon auszugehen, dass vermutlich ein LKW oder Kleintransporter beim Rangieren den Pkw Peugeot beschädigt hatte und anschließend die Unfallstelle pflichtwidrig verließ. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

