Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahren ohne Fahrerlaubnis dafür unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Mühlhausen (ots)

Am 29.02.2020 wurde gegen 10:00Uhr ein Pkw in Mühlhausen am Kreuzgraben einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der 35jährige Mann konnte keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Ein Drogenvortest verlief zudem positiv. Der Mann wurde für eine Blutentnahme zur Polizei verbracht.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell