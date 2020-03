Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in ein leerstehendes Wohnhauses

Artern (ots)

Am 28.02.2020 in der Zeit von 12:00 Uhr bis 20:00 Uhr drückten unbekannte Täter an einem zur Zeit nicht bewohnten Hauses in Artern, Schönfelder Straße, das Fenster ein. Aus dem Haus entwendeten die Täter ein Fahrrad und eine Simson SR2 im Gesamtwert von 1000,- Euro.

