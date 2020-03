Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wildunfall mit einem Dachs

Artern (ots)

Am 28.02.2020 gegen 22:00 Uhr war der Fahrer eines Pkw Ford auf der L1172 von Sangerhausen nach Artern unterwegs. Kurz vor dem Ortseingang Artern überquerte ein Dachs die Fahrbahn und kollidierte mit dem Fahrzeug. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von 500,- Euro und der Dachs verendete an der Unfallstelle.

