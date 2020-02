Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mit PKW unter Drogeneinfluss unterwegs

Nordhausen (ots)

Am 28.02.2020 kontrollierten die Beamten des Inspektionsdienstes Nordhausen, gegen 07:20 Uhr, in der Helmestraße in Nordhausen einen PKW Ford. Während der Überprüfung der Verkehrstauglichkeit, der 33-jährigen Fahrzeugführerin, führte ein freiwilliger Drogenvortest zu einem positiven Testergebnis. Der Test reagierte positiv auf Amphetamin bzw. Methaphetamin. Die im Anschluss angeordnete Blutentnahme wurde im SHK Nordhausen durchgeführt und die Fahrzeugführerin danach aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

