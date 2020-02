Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wer kennt den Mann? Die Polizei sucht Zeugen

Mühlhausen (ots)

Die Polizei in Mühlhausen ist auf die Hilfe der Bevölkerung angewiesen. Am 6. Dezember 2019 wurde einer 61-jährigen Frau im Edeka Markt Oberdorla, in der Eisenacher Landstraße, die Geldbörse mit Bargeld und persönlichen Dokumenten aus der Handtasche gestohlen. Die Ermittlungen ergaben, dass der unbekannte Täter um 12.01 Uhr, innerhalb von 6 Sekunden zuschlug. Eine Überwachungskamera filmte den Tatverdächtigen. Die Polizei fragt nun, wer den abgebildeten Mann kennt oder Angaben zu seinem Aufenthalt machen kann. Er war mit einem silberfarbenen Opel unterwegs, an dem ein dunkler, senkrechter Balken an der linken Seite der Kofferraumklappe markant ist. Wem ist dieses Fahrzeug am Tattag oder sonst schon einmal aufgefallen? Zu den Kennzeichen gibt es keine gesicherten Erkenntnisse. Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen, unter der Telefonnummer 03601/4510, entgegen.

