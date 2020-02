Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autowaschen wurde zur Herausforderung

Eigentlich wollte eine 73-jährige Frau am Donnerstagnachmittag in Ammern, Am Langen Rasen, nur ihr Auto waschen. Doch das ging schief. Als die Seniorin ihren Corsa in der Waschbox abgestellt hatte und aussteigen wollte, der linke Fuß befand sich schon in der geöffneten Tür, rollte das Auto plötzlich los. Nun wurde es hektisch und die Frau geriet auf das Gaspedal. Der Wagen raste unkontrolliert durch die Waschbox hindurch. Das Tor vor der Trocknung der eigentlichen Anlage stoppte die Fahrt. Die Frau hatte Glück, es blieb bei leichten Verletzungen am Bein und dem Fuß. Zur Höhe des entstandenen Schadens sind noch keine Angaben möglich.

