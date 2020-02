Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Glatte Straße führt zu Unfall

Haynrode (ots)

Eine 35-jährige Autofahrerin kam am Freitagmorgen bei einem Unfall mit dem Schrecken davon. Die Frau befuhr gegen 6.30 Uhr die Gemeindestraße L 1014 in Haynrode. Auf der glatten Fahrbahn verlor sie die Kontrolle über ihren Corsa. Sie rutschte in einen Graben, wo sich das Auto überschlug. Noch vor Eintreffen der Rettungskräfte, gelang es der Verunfallten das Auto selbstständig zu verlassen. Der Opel musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell