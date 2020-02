Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autoklau gescheitert, Diebe hinterlassen kaputtes Auto und weitere Schäden

Nordhausen (ots)

Unbekannte versuchten am Donnerstagabend vergeblich einen VW Transporter auf dem Gelände einer Autotuningfirma in der Rothenburgstraße zu stehlen. Zwischen 20 und 23.10 Uhr verschafften sie sich gewaltsam Zutritt auf das Gelände und brachen einen T 6 auf. Der Versuch, das Auto kurzzuschließen, schlug fehl. Mit der Batterie und weiterer verbauter Technik aus dem Auto suchten die Diebe das Weite. Um schnell vom Gelände wegfahren zu können, hatten die Täter bereits einen Teil des Zauns herausgerissen. Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03601/960, zu melden.

