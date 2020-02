Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Erwischter Ladendieb ergreift die Flucht

Mühlhausen (ots)

Die Diebstahlsicherung schlug am Donnerstag, gegen 17.25 Uhr, in einem Bekleidungsgeschäft im Steinweg Alarm. Ein Mann hatte Kinderkleidung eingesteckt und ohne zu Zahlen den Laden verlassen. Eine Verkäuferin nahm die Verfolgung des Mannes auf. Der soll die Frau daraufhin verbal bedroht haben, so dass ihr zwei Passanten zur Hilfe eilten. Letztendlich konnte der Unbekannte entkommen. Seine gestohlenen Sachen warf er der Verkäuferin vor die Füße. Auf Grund einer guten Personenbeschreibung könnte es sich bei dem Ladendieb um einen bereits polizeibekannten Mann handeln. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

