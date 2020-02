Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Feuerteufel an der Laube

Nordhausen (ots)

Unbekannte zündelten an einer Gartenlaube in der Dr.-Hasse-Straße. Am Donnerstagnachmittag entdeckte die Besitzerin einen Brandschaden an der Holztür. Der Schaden wird auf ca. 300 Euro geschätzt.

