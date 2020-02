Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebstahl in Baumarkt verhindert, Quartett bekommt kalte Füße

Sondershausen (ots)

Das Personal eines Baumarktes in Sondershausen wurde am Donnerstagnachmittag auf mehrere Männer aufmerksam, die vermutlich Diebesgut vom Außengelände des Marktes über einen Zaun hieven wollten. Ein 26-Jähriger wurde von einem Zeugen beobachtet. Er hatte bereits einen verpackten Nasssauger in das Außengelände getragen. Als er merkte, dass er beobachtet wird, verließ er fluchtartig den Baumarkt. Hierbei rannte er den Zeugen fast um. Die alarmierten Polizisten entdeckten wenig später die vier Männer aus Georgien in ihrem Auto, dass noch auf dem Parkplatz des Marktes stand. Den 26-Jährigen erkannte der Zeuge wieder. Gegen das Quartett wurde Anzeige erstattet.

