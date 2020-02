Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verwirrter Mann löst Großeinsatz aus

Nordhausen (ots)

Ein 58-Jähriger aus Nordhausen sorgte am Donnerstagmittag für einen Großeinsatz der Polizei in der Bahnhofstraße. Zeugen hatten die Polizei informiert, dass der Mann mit einem Messer gestikulierend und sich dabei auskleidend in der Straße umherläuft. Die Polizisten konnten dem Polizeibekannten habhaft werden. Sie entdeckten bei ihm eine manipulierte, nicht einsatzfähige Luftdruckwaffe, eine Schere und geringe Mengen an Drogen und stellten die Gegenstände sicher. Ein Rettungswagen brachte den gesundheitlich angeschlagenen Mann ins Krankenhaus. Gegen ihn wurde Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz erstattet.

