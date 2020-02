Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Nordhausen (ots)

Am Donnerstag kontrollierten Polizisten in der Bruno-Kunze-Straße einen 47-jährigen Autofahrer in einem Ford Transit. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann keine Fahrerlaubnis mehr besitzt. Der Ford blieb stehen, die Fahrzeugschlüssel stellten die Beamten sicher.

