Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen entlarvt Unfallverursacher

Sondershausen (ots)

Erst die Durchsage im Einkaufsmarkt veranlasste am Mittwochmittag einen Autofahrer zum Unfallort zurückzukehren. Der 63-Jährige wollte zuvor auf dem Parkplatz des Marktes, in der in der Albert-Kuntz-Straße, einparken. Hierbei stieß er gegen einen Corsa. Nachdem er sich die Beschädigungen angesehen hatte, setzte er sich in seinen Mazda und wechselte die Parkfläche, ohne den Unfall zu melden oder auf den Besitzer des Opels zu warten. Ein Zeuge beobachtete das Geschehen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Gegen den Verursacher wird nun wegen des Verdachtes des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt.

