Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vorfahrt an Kreuzung nicht beachtet

Bad Frankenhausen (ots)

Drei Autos waren in einen Unfall am Mittwochnachmittag, gegen 13.45 Uhr, verwickelt. Eine 62-jährige Autofahrerin wollte von der Kyffhäuserstraße nach links in die Müldenerstraße abbiegen. Hierbei stieß sie mit einem entgegenkommenden Seat zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls kollidierte der Astra der 62-Jährigen noch mit einem Ford Focus, dessen 64-jähriger Fahrer in der Müldenerstraße stand, um nach rechts abzubiegen. Beteiligten kamen mit dem Schrecken davon. Die Autos wurden nicht unerheblich beschädigt.

