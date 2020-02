Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen

Nordhausen (ots)

Gleich drei Autos waren in einen Unfall am Mittwochvormittag in der Bochumer Straße verwickelt. Gegen 9.40 Uhr befuhr ein 62-jähriger Autofahrer mit seinem Peugeot die Straße aus Richtung Freiherr-vom-Stein-Straße. Als vor ihm ein VW Golf verkehrsbedingt abbremsen musste, kam der Mann nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und fuhr auf den Golf auf. Der wurde durch die Wucht des Aufpralls auf den davor haltendenden BMW geschoben. Alle Fahrer kamen mit dem Schrecken davon. Der Schaden wird auf mindestens 1900 Euro geschätzt.

