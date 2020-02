Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zigarettenautomat geplündert

Großfurra (ots)

Unbekannte öffneten Auf der Heide einen Zigartettenautomaten gewaltsam. Sie erbeuteten eine noch unbekannte Anzahl von Zigaretten und Bargeld. Zurück ließen der oder die Täter das Hartgeld und zwei Schachteln Zigarettenschachteln. Der Schaden wird auf mindestens 3000 Euro geschätzt. Der Automatenaufbruch wurde am Mittwochvormittag gemeldet. Aktiv waren der oder die Täter aber schon am Dienstag, 25. Februar, zwischen 1 und 11 Uhr. Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen, wird gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen, unter der Telefonnummer 03632/6610, zu melden.

