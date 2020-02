Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Am Ende doch erwischt, Anzeigen gegen E-Bike Fahrer

Mühlhausen (ots)

In der Feldstraße kontrollierten Polizisten am Dienstagabend einen 35-jährigen Mann, der mit einem E-Bike unterwegs war. Hierbei stellten sie fest, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen steht. Außerdem fehlte die Versicherung für das Bike und er verfügte nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis. Bereits am 19. Februar wollten Polizisten den Mann kontrollieren, da gelang ihm noch die Flucht mit seinem Bike, das eine Höchstgeschwindigkeit von 45km/h erreichen kann.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell