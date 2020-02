Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zwischenstopp im Graben

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Ein 35-jähriger Autofahrer überfuhr in der Nacht zum Mittwoch in Günterode einen Leitpfosten. Er war gegen 00.45 Uhr mit seinem Zafira von Günterode kommend in Richtung Berlingerode unterwegs. In einer Kurve verlor er die Kontrolle über seinen Wagen, überfuhr den Pfosten, bevor ihn ein Straßengraben stoppte. Ein Abschlepper zog den Opel schließlich aus dem Graben. Der Mann und seine drei Begleiter im Auto blieben unverletzt. Sie konnten die Fahrt im Anschluss fortsetzen.

