Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto landet im Zaun

Nordhausen (ots)

Am Zaun einer Bäckerei Im Krug endete die Fahrt eines Autofahrers am Dienstagabend. Der 25-Jährige befuhr mit seinem Audi den Wendehammer und rutschte, so seine Aussage, von der Kupplung. Er verlor die Kontrolle, überfuhr einen Bordstein und kam am Zaun zum Stehen. Der Mann blieb unverletzt, Zaun und Audi wurden beschädigt. Der Audi so stark, dass er abgeschleppt werden musste.

