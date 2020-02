Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto auf Parkplatz beschädigt und geflüchtet, die Polizei sucht Zeugen

Mühlhausen (ots)

Zeugen zu einer Unfallflucht sucht die Polizei in Mühlhausen. Am Mittwoch, 19. Februar, parkte ein schwarzer Audi A3 Sportback auf dem Parkplatz der Agentur für Arbeit in der Thomas-Müntzer-Straße. Der Pkw stand dort zwischen 7 und 10.45 Uhr, mit dem Heck in Richtung Einkaufsmarkt. Als der Besitzer zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er Beschädigungen im Frontbereich fest. Der Schaden wird auf mindestens 3000 Euro geschätzt. Wer Hinweise zum Unfallgeschehen geben kann wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen, unter der Telefonnummer 03601/4510 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell