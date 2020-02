Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Baumaterialien gestohlen

Oldisleben (ots)

In der Nacht zum Dienstag trieben Diebe in Oldisleben ihr Unwesen. Im Gewerbegebiet stahlen sie an einem Firmengebäude 10 Meter Kupferdachrinne. 40 m Baustromkabel kamen Am Höckfeld abhanden. Zuvor kappten hier die Täter einen Stromkasten. Insgesamt entstand ein Schaden von ca. 2000 Euro.

