Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Papiertonne abgebrannt

Leinefelde (ots)

Unbekannte setzten am Montagabend, gegen 19.45 Uhr, eine Papiertonne in der Konrad-Martin-Straße in Brand. Die Feuerwehr kam zum Einsatz und löschte die Flammen. Hinweise zum Täter gibt es bislang nicht.

