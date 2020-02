Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mülltonnen auf Straße entsorgt, Polizei trifft auf alten Bekannten

Sondershausen (ots)

Auf einen alten Bekannten trafen Sondershäuser Polizisten am Montag, gegen 21 Uhr. In der Frankenhäuser Straße warf der 23-Jährige mehrere Mülltonnen auf die Straße. Zeuge beobachteten den jungen Mann und verständigten die Polizei. Die konnte den Mann wenig später festnehmen und ins Krankenhaus zur Blutentnahme bringen. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachtes des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt. Erst wenige Stunden zuvor war er am Einkaufszentrum in der Lohstraße mit einem Bekannten bei einem Drogendeal in Streit geraten.

