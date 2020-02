Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Berauscht und ohne Fahrerlaubnis am Steuer

Bad Langensalza (ots)

Am Montagabend, gegen 22.25 Uhr, kontrollierten Polizisten einen 29-jährigen Autofahrer in einem Audi A4, in der Thamsbrücker Straße. Dabei stellten sie fest, dass der Mann aus Leipzig keine Fahrerlaubnis besitzt. Ein Drogentest verlief ebenfalls positiv. Auch gegen den 30-jährigen Beifahrer erstatteten die Beamten Anzeige. Ihm gehörte der Audi. Er hätte zunächst vor Antritt der Fahrt prüfen müssen, ob sein Kumpel eine Fahrerlaubnis hat.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell