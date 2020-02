Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Angetrunken und berauscht unterwegs

Mühlhausen (ots)

Mit über 2,3 Promille war am Montagabend ein 42-jähriger Mann auf seinem E-Scooter in der Görmarstraße unterwegs. Polizisten stoppten ihn gegen 22.40 Uhr, weil kein Versicherungskennzeichen am Scooter angebracht war. Neben einem Alkoholtest führten die Beamten auch einen Drogentest durch. Auch dieser verlief bei dem Mühlhäuser positiv. Gegen ihn wurden mehrere Anzeigen erstattet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell