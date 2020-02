Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vermeintliche Schlägerei entpuppt sich als geplatzter Drogendeal, Prügelei bei Faschingsveranstaltung

Sondershausen (ots)

Am Montagabend wurde die Sondershäuser Polizei zunächst zu einer vermeintlichen Schlägerei vor das Einkaufszentrum in der Lohstraße gerufen. Mehrere Jugendliche sollten sich prügeln. Als die Polizisten in der Lohstraße eintrafen, hatte sich die Situation bereits beruhigt. Zwei junge Männer im Alter von 20 und 23 Jahren gerieten bei einem Drogendeal in Streit. Der 23-Jährige soll dem Jüngeren eine Gewürzmischung, anstatt des vorgegebenen Marihuana, verkauft haben. Der Streit endete in einer handfesten Auseinandersetzung, bei der der 23-Jährige leicht verletzt wurde. Der Angetrunkene lehnte eine medizinische Versorgung ab. Gegen ihn wurde Anzeige wegen des Verdachtes des Drogenhandels erstattet. Wegen Körperverletzung muss sich nun der 20-Jährige verantworten. Knapp vier Stunden später hieß es in der Nordhäuser Straße, Schlägerei bei einer Faschingsveranstaltung. Bei Eintreffen der Polizei waren die Täter bereits in ein Auto gestiegen und hatten das Weite gesucht. Ein 30-Jähriger wurde leicht verletzt, auch einen Helfer attackierten die Täter. Die Polizei hat die Ermittlungen gegen drei Tatverdächtige aus Sondershausen wegen des Verdachtes der Gefährlichen Körperverletzung aufgenommen. Noch ist unklar warum die Männer in Streit gerieten.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell