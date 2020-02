Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Angetrunken Unfall verursacht

Nordhausen (ots)

1,8 Promille ergab ein Alkoholtest am Montagabend bei einer 40-jährigen Autofahrerin in der Halleschen Straße. Die Frau befuhr gegen 19.45 Uhr die Straße stadteinwärts. An der Ampel zum Stresemannring übersah sie einen bereits haltenden Alfa Romeo und fuhr mit ihrem Mazda auf das stehende Fahrzeug auf. Personen wurden nicht verletzt. An den Autos entstand ein Schaden von ca. 1500 Euro. Die 40-Jährige musste mit zur Blutentnahme, ihren Führerschein stellten die Polizisten sicher.

