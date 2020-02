Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ungebetene Gäste bei Tageslicht

Nordhausen (ots)

Am Montag, 24. Februar, drangen Unbekannte zwischen 15.35 und 17.15 Uhr, gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Bertha-von-Suttner-Straße ein. Der oder die Täter zerstörten die Scheibe der Terrassentür und gelangten so in das Haus. Dort durchsuchten sie mehrere Zimmer und beschädigten das Küchenfenster. Mit Bargeld und Gedenkmünzen verschwanden der oder die Einbrecher. Wer Hinweise zu diesem Einbruch, insbesondere zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell