Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ertappter Einbrecher geflüchtet

Nordhausen (ots)

Einen Einbrecher auf frischer Tat ertappte in der Nacht zum Dienstag ein Anwohner eines Mehrfamilienhauses in der Hohekreuzstraße. Er hatte Geräusche aus dem Keller gehört und dort den Täter überrascht. Es kam zum Gespräch mit dem Unbekannten. Der bot dem Bewohner ein IPhone an, wenn er ihn laufen lässt. Darauf ließ sich Anwohner nicht ein und verständigte die Polizei. Diesen Moment nutzte der Einbrecher, schwang sich auf sein Rad und flüchtete. Zurück ließ er kein Handy, sondern nur einen Ausweis. Ob es sich dabei um den Ausweis des Täters handelt, ist noch unklar. Geklaut wurde das Vorhängeschloss der Kellertür.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell