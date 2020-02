Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Bach stoppt Auto

Mühlhausen (ots)

Ca. 2m tief, in einem Bachlauf, kam am Montagmorgen ein Opel Meriva zum Stehen. Der 57-jährige Autofahrer war kurz abgelenkt und hatte gegen 7.30 Uhr im Johannistal die Kontrolle über sein Auto verloren. Das rutschte in den Bachlauf. Beide Insassen konnten sich nicht selber befreien. Die Feuerwehr zog den Pkw heraus, Fahrer und Beifahrerin blieben unverletzt.

