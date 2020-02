Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto nach Windböe auf Abwegen

Vogtei (ots)

Im Straßengraben endete die Autofahrt einer 19-jährigen Autofahrerin am Sonntagnachmittag in Felchta. Die junge Frau befuhr die Landstraße aus Richtung Vogtei in Richtung Mühlhausen. Eine Windböe drückte den Touran von der Straße. Die Frau durchfuhr die Bankette und rutschte in den Graben. Sie blieb unverletzt, auch am Auto entstand kaum Schaden. Ein Abschleppdienst zog den Touran wieder auf die Straße.

