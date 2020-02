Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall im Gegenverkehr

Kyffhäuserland (ots)

Zu einem Unfall im Gegenverkehr kam es am 22.02.2020 gegen ca. 13:30 Uhr in der Ortslage Steinthaleben, in der Straße Am Weinberg. Der Fahrer (28) eines Opel Astra befuhr die Straße in Richtung Ortseingang Steinthaleben, als ihm der Fahrer (37) eines VW Caddy aus entgegengesetzter Richtung entgegen kam. Bei der Begegnung beider Fahrzeuge kam es zur Kollision der Außenspiegel wobei es zu Sachschaden an beiden Fahrzeugen kam. Personen wurden nicht verletzt. Gesamtschaden ca. 100.- Euro

