Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vorfahrtsfehler

Sondershausen (ots)

Am Samstag, den 22.02.2020, gegen ca. 12:15 Uhr kam es zu einem Vorfahrtsunfall in Sondershausen, Kreuzungsbereich Gartenstraße / Kleine Gartenstraße. Der Fahrer (76) eines Pkw Ford Focus befuhr die Kleine Gartenstraße in Richtung Gartenstraße. Beim Einfahren in die Gartenstraße beachtete er nicht den vorfahrtsberechtigten Fahrer (63) eines VW Golf und stieß mit diesem zusammen. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt, an den Fahrzeugen kam es zu einem Gesamtschaden von ca. 4000,- Euro

