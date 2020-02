Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Allein gegen die Leitplanke

Roßleben (ots)

Am Freitag, den 21.02.2020, gegen 19:10 Uhr informierte die Rettungsleitstelle Nordhausen die Polizei über einen Unfall auf der L 1217. Der Fahrer (22) eines Pkw Daewoo Klan befuhr die L 1217 aus Richtung Wiehe kommend in Richtung Roßleben, als er mit seinem Pkw auf Grund unangemessener Geschwindigkeit in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkommt und gegen die Leitplanke fährt. Die Leitplanke wird hierbei auf einer Länge von ca. 12 m beschädigt. Auf Grund auslaufender Betriebsflüssigkeiten und Fahrzeugteilen auf der Fahrbahn kommt es zu einer ca. einstündigen Straßensperrung. Der Fahrer des Pkw bleibt unverletzt. Am Pkw entsteht erheblicher Sachschaden.

