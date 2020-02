Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall beim Ausparken.

Großfurra (ots)

Am Freitag, den 21.02.2020, kam es gegen 07:30 Uhr in Sondershausen, Ortsteil Großfurra, zu einem Unfall. Die Fahrerin (36) eines Pkw VW Golf parkte rückwärts aus ihrer Parklücke in der Schlossstraße aus und schädigt dabei einen hinter ihr, ordnungsgemäß geparkten Pkw VW Golf. An beiden Fahrzeugen kam es zu Sachschaden in einer Gesamthöhe von ca. 1600 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Polizeiinspektion Kyffhäuser

Telefon: 03632 6610

E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell