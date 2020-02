Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Don`t Drink and Drive

Nordhausen (ots)

In der Nacht vom 21.02.2020 zum 22.02.2020 fand auf dem Sportplatz in Görsbach wieder einmal eine gut besuchte Karnevalsveranstaltung statt. Es wurde feuchtfröhlich gefeiert und in diversen Kostümen getanzt, gesungen und gelacht. Hierbei blieb es leider nicht aus, dass sich so mancher Fahrer trotz des Konsums von Alkohol hinter das Steuer setzte. Hierbei wurden 2 Fahrzeugführer festgestellt, welche die Beamten des Inspektionsdienstes Nordhausen auf die Dienststelle zur Abgabe einer Atemluftprobe begleiten mussten. So wurde der 22Jährige Junge Fahrer eines PKW Audis um 01:30Uhr einer Kontrolle unterzogen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest verlief mit 0,66Promille positiv. Die auf der Dienststelle durchgeführte gerichtsverwertbare Abnahme der Atemluft hatte 0,34mg/l als Ergebnis. Gute 2 Stunden später wurde ein 38Jähriger mit seinem Fahrzeug einer Kontrolle unterzogen. Dieser kam ebenfalls gerade von der Veranstaltung am Sportplatz. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 0,86Promille. Die ebenfalls durchgeführte Messung auf der Dienststelle ergab hier einen Wert von 0,52mg/l. Mit daraus resultierenden 1,04Promille hat der Fahrzeugführer Glück im Unglück und entkommt nur knapp einer Strafanzeige. Laut Strafgesetzbuch ist ab 1,1Promille die absolute Fahruntauglichkeit gegeben. Beide Personen müssen mit Post von der Zentralen Bußgeldstelle in Artern rechnen. Um eine Ahndung der Ordnungswidrigkeit mit 500,00Euro Geldbuße und einem Monat Fahrverbot werden die Betroffenen nicht drumherum kommen.

