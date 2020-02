Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahndungserfolg der PI Eichsfeld

Nordhausen (ots)

Eichsfelder Ermittlungsbeamte waren am Freitagnachmittag in der Innenstadt der Kreisstadt unterwegs. Sie ermittelten für mehrere verschiedene Anzeigen. Als die Beamten mit ihrem Fahrzeug zu einem zweiten Einsatzort fahren wollten, fuhr aus einer Seitenstraße ein verdächtig fahrendes Fahrzeug, das dann über die Wilhelmstraße in die Dingelstädter Straße fuhr. Die Beamten entschlossen sich, das Fahrzeug anzuhalten und holten auch umgehend Verstärkung hinzu. Bereits bei der beginnenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer kein Führerschein hat und das Fahrzeug weder zugelassen noch versichert war. Im Fahrzeug fand sich darüber hinaus umfangreiches Equipment für den Drogenhandel.

In einem Rucksack befanden sich eine Vielzahl von Behältnissen, in denen sich in verschiedenen Größenverpackungen zum Verkauf vorbereitete Drogen befanden. Neben diesen Drogen befanden sich unter anderem auch ca. 20 bis 25 Viagra-Tabletten und weitere Dinge , die sich zu Geld machen lassen könnten, im Rucksack. Der 34-jährige Beschuldigte behauptet, dass weder Rucksack noch Fahrzeug ihm gehören. Er wurde vorläufig festgenommen. Der offensichtliche Besitz all dieser Utensilien in seinem Rucksack wird durch kriminaltechnische Analysen (Fingerabdrücke, DNA-Spuren) noch zu untermauern sein. Insgesamt wurden über 50 Ecstasy Tabletten, Cannabis und Crystal in noch nicht näher bestimmter Menge aufgefunden. Die Umstände und Mengen der festgestellten Drogen lassen auf den Handel mit diesen schließen. Die Durchsuchung seiner Wohnung führten zum Auffinden weiterer Betäubungsmittel. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der Beschuldigte entlassen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Polizeiinspektion Eichsfeld

Telefon: 03606 6510

E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell