Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hoher Schaden nach Feuer in einem Holzanbau

Mühlhausen (ots)

Ca. 25000 Euro Schaden richtete ein Feuer am Donnerstagabend in der Bahnhofstraße in Mühlhausen an. Auf einem Firmengelände brannte gegen 22 Uhr zunächst ein Papiercontainer. Die Flammen griffen auf den Unterstand und einen Holzanbau über. Der Feuerwehr gelang es, das Ausbreiten des Feuers auf ein angrenzendes Wohnhaus zu verhindern. Zunächst mussten die Bewohner zur Sicherheit ihre Wohnungen verlassen, konnten aber noch am Abend wieder zurückkehren. Zur Brandursache ermittelt die Kriminalpolizei.

