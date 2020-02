Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autofahrer nach Flucht vor der Polizei im Gefängnis

Kammerforst (ots)

Eine Verfolgung mit der Polizei lieferte sich am Donnerstagnachmittag ein Autofahrer in Kammerforst. Ein Polizist wollte den 52-Jährigen gegen 17 Uhr am Ortseingang kontrollieren. Während der Kontrolle gab der aber Gas und fuhr in Richtung Ortsmitte davon. Mit überhöhter Geschwindigkeit flüchtete der Mann vor der Polizei. Ein Kind musste zurückweichen, um nicht erfasst zu werden. Auf einem Wirtschaftsweg nach Flarcheim verlor der 52-Jährige die Kontrolle über seinen Renault und krachte gegen einen Holzstapel. Der leicht Verletzte kam noch am Abend in ein Gefängnis. Gegen ihn lag ein Haftbefehl vor.

