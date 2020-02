Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Tor stoppt Flucht eines Autofahrers

Heldrungen (ots)

Das Zufahrtstor zum Sportplatz und ein Verkehrszeichen setzten der Flucht eines 27-jährigen Autofahrers am Mittwochabend in Heldrungen ein Ende. Polizisten wollten den Mann am Bahnhof Heldrungen kontrollieren. Doch der Mann gab mit seinem Mazda Gas und flüchtete weiter in Richtung Schwimmbad. Dort kollidierte er dann mit dem Tor und einem Verkehrszeichen. Der Sondershäuser blieb unverletzt. Er stand unter dem Einfluss von Alkohol, über 1,5 Promille ergab ein Test am Unfallort, und Drogen, einen Führerschein konnte er nicht vorlegen. Gegen den Mann wurde Anzeige erstattet.

